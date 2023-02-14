Токаев: Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации

Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Об этом 14 февраля 2023 года заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед курсантами Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии.

"Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса". Касым-Жомарт Токаев

В целом, по словам президента, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.

По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.





Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина – единственный в стране вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время контингент учащихся составляет 569 курсантов очного обучения, 161 курсант дистанционного обучения. Кроме того, 168 курсантов обучаются в зарубежных профильных вузах. Академия ежегодно выпускает более 150 офицеров.