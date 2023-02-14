В Казахстане утвердили правила проведения лотерей
При проведении моментальной лотереи участник лотереи самостоятельно выбирает лотерейную игру согласно установленных оператором лотереи цен.
Также участник лотереи выбирает лотерейный билет, квитанцию, иной документ, в котором изначально заложена совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), позволяющая моментально определить выигрыш.
Проведение тиражной лотереи осуществляется путем:
- информирования участников лотереи о правилах участия и условиях лотереи на интернет-ресурсе оператора лотереи;
- сбора информации об участвующих лотерейных комбинациях по каждому розыгрышу тиража лотереи в центре обработки лотерейной информации;
- направления участнику лотереи информационного сообщения о приеме лотерейной комбинации и регистрации лотерейного билета, квитанции или иного документа по сетям оператора сотовой связи на мобильный телефон;
- самостоятельного выбора участником лотереи лотерейной комбинации.
Номера выигрышных лотерейных комбинации формируются с помощью лотерейного оборудования посредством генерирования случайных чисел.
Изготовление электронного лотерейного билета осуществляется в центре обработки лотерейной информации.
Электронная лотерея осуществляется путем:
- прохождения регистрации на интернет-ресурсе оператора лотереи для принятия участия в электронной лотерее;
- после регистрации участнику лотереи направляется текстовое сообщение на мобильный телефон с секретным кодом для доступа в лотерейный кошелек;
- розыгрыша электронной лотереи в центре обработки лотерейной информации оператора лотереи.
Выигрыши выплачиваются оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов, квитанций или иных документов согласно условиям каждой отдельно проведенной лотереи.
Выигравший участник предоставляет оператору лотереи:
- документ, удостоверяющий личность;
- выигрышный лотерейный билет, квитанцию и иные документы.
Выплата выигрышей осуществляется наличным или безналичным расчетом в национальной валюте.
Срок востребования выигрышей составляет 6 месяцев с момента опубликования результатов тиража, в котором участник лотереи принимал участие.
Выигрыши, не востребованные в установленный срок, хранятся оператором лотереи в течение 3-х лет с момента опубликования результатов, после чего зачисляются в доход бюджета государства в виде неналогового платежа.
Выигравшему участнику выплата выигрыша до 6-кратного размера МРП (20 700 тенге), производится на банковские карты или наличной оплатой в точках реализации билетов или на другую платежную систему, зарегистрированную на территории РК.
Если выигрыш составляет свыше 6 МРП, то необходимо обратиться к оператору лотереи. Такой выигрыш облагается индивидуальным подоходным налогом.
Информация, содержащаяся на лотерейных билетах, квитанциях и иных документах, оформляется на казахском и русском языках.
Дизайн лотерейного билета, квитанции или иного документа на бумажных носителях разрабатывается оператором лотереи самостоятельно.
Один лотерейный билет, квитанция и иной документ предназначен для однократного участия в лотерее.
Приказ вводится в действие через 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 февраля).