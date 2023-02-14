В Казахстане утвердили правила проведения лотерей

Министр культуры и спорта приказом от 8 февраля 2023 года утвердил Правила проведения лотерей, сообщает Zakon.kz.

При проведении моментальной лотереи участник лотереи самостоятельно выбирает лотерейную игру согласно установленных оператором лотереи цен.

Также участник лотереи выбирает лотерейный билет, квитанцию, иной документ, в котором изначально заложена совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), позволяющая моментально определить выигрыш.

Проведение тиражной лотереи осуществляется путем:

информирования участников лотереи о правилах участия и условиях лотереи на интернет-ресурсе оператора лотереи;

сбора информации об участвующих лотерейных комбинациях по каждому розыгрышу тиража лотереи в центре обработки лотерейной информации;

направления участнику лотереи информационного сообщения о приеме лотерейной комбинации и регистрации лотерейного билета, квитанции или иного документа по сетям оператора сотовой связи на мобильный телефон;

самостоятельного выбора участником лотереи лотерейной комбинации.

Номера выигрышных лотерейных комбинации формируются с помощью лотерейного оборудования посредством генерирования случайных чисел.

Изготовление электронного лотерейного билета осуществляется в центре обработки лотерейной информации.

Электронная лотерея осуществляется путем:

прохождения регистрации на интернет-ресурсе оператора лотереи для принятия участия в электронной лотерее;

после регистрации участнику лотереи направляется текстовое сообщение на мобильный телефон с секретным кодом для доступа в лотерейный кошелек;

розыгрыша электронной лотереи в центре обработки лотерейной информации оператора лотереи.

Выигрыши выплачиваются оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов, квитанций или иных документов согласно условиям каждой отдельно проведенной лотереи.

Выигравший участник предоставляет оператору лотереи:

документ, удостоверяющий личность;

выигрышный лотерейный билет, квитанцию и иные документы.

Выплата выигрышей осуществляется наличным или безналичным расчетом в национальной валюте.

Срок востребования выигрышей составляет 6 месяцев с момента опубликования результатов тиража, в котором участник лотереи принимал участие.

Выигрыши, не востребованные в установленный срок, хранятся оператором лотереи в течение 3-х лет с момента опубликования результатов, после чего зачисляются в доход бюджета государства в виде неналогового платежа.

Выигравшему участнику выплата выигрыша до 6-кратного размера МРП (20 700 тенге), производится на банковские карты или наличной оплатой в точках реализации билетов или на другую платежную систему, зарегистрированную на территории РК.

Если выигрыш составляет свыше 6 МРП, то необходимо обратиться к оператору лотереи. Такой выигрыш облагается индивидуальным подоходным налогом.

Информация, содержащаяся на лотерейных билетах, квитанциях и иных документах, оформляется на казахском и русском языках.

Дизайн лотерейного билета, квитанции или иного документа на бумажных носителях разрабатывается оператором лотереи самостоятельно.

Один лотерейный билет, квитанция и иной документ предназначен для однократного участия в лотерее.

Приказ вводится в действие через 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 февраля).