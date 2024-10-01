Проведение лотереи: новые правила

Министр туризма и спорта приказом от 23 сентября 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения лотерей, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что условия проведения лотереи, изменения и дополнения в них согласовываются оператором лотереи в уполномоченном органе.

Лотерею проводит оператор лотереи.

При проведении моментальной лотереи участник лотереи самостоятельно выбирает лотерейную игру согласно установленным оператором лотереи ценам, в которой будет принимать участие.

Участник лотереи выбирает лотерейный билет, электронный лотерейный билет, в котором изначально заложена совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), позволяющая моментально определить выигрыш.

Тиражную лотерею проводят путем:

информирования участников лотереи о правилах участия и условиях лотереи посредством интернет-ресурса оператора лотереи, лотерейного мобильного приложения и иных не запрещенных законом способов;

сбора информации об участвующих лотерейных комбинациях по каждому розыгрышу тиража лотереи в центре обработки лотерейной информации;

информирования участника лотереи о регистрации лотерейной комбинации;

самостоятельного выбора участником лотереи лотерейной комбинации.

Выигрышная лотерейная комбинация тиража определяется с помощью лотерейного оборудования посредством генерирования случайных чисел.

При проведении электронной лотереи:

участник лотереи регистрируется на интернет-ресурсе оператора лотереи или в лотерейном мобильном приложении для участия в электронной лотерее;

участнику лотереи после регистрации отправляется СМС на мобильный телефон с секретным кодом для доступа в лотерейный кошелек и (или) соответствующего текстового уведомления в лотерейном мобильном приложении;

розыгрыш электронной лотереи производится посредством центра обработки лотерейной информации оператора лотереи.

Как изготавливают лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты

Изготавливает лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты оператор лотереи. При этом электронные лотерейные билеты изготавливают в центре обработки лотерейной информации.

Лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию:

наименование лотереи;

наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурс оператора лотереи;

номер или наименование тиража (для тиражных лотерей);

номер лотерейного билета;

цену лотерейного билета;

дату и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи);

данные о месте и сроках получения выигрыша;

размер призового фонда.

Электронные лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию:

наименование оператора лотереи;

номер электронного лотерейного билета;

цену электронного лотерейного билета;

ссылку на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража, дате и месте проведения розыгрыша призового фонда, месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда.

Лотерейный билет моментальной лотереи изготавливается с использованием картона и сочетания чернил с ультрафиолетовым и водяным покрытием.

Лотерейные билеты для тиражной лотереи изготавливаются согласно техническим характеристикам термопринтера.

Информация, содержащаяся на лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, оформляется на казахском и русском языках.

Внешний дизайн лотерейного билета, электронного лотерейного билета разрабатывает оператор лотереи самостоятельно.

Как распространяются лотерейные билеты

Оператор лотереи реализует лотерейные билеты самостоятельно или через распространителя (агента) лотереи.

Распространение лотерейных билетов осуществляется через:

лотерейные терминалы;

нестационарные торговые объекты;

отделения почтовой связи Национального оператора почты;

отделения оператора лотереи (лотерейный центр).

Оператор лотереи реализует электронные лотерейные билеты самостоятельно, через свой официальный интернет-ресурс и (или) лотерейное мобильное приложение.

Распространение лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда на момент проведения тиража, прекращается.

Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:

многоквартирных жилых домах, общежитиях;

организациях образования и в радиусе ста метров от них;

организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них;

культовых зданиях (сооружениях);

отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

Запрещаются распространение лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установка лотерейных терминалов в ином порядке и способами, кроме тех, которые предусмотрены законом.

Учет лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов производится в центре обработки лотерейной информации оператора лотереи.

Как проходит розыгрыш призового фонда

Оператор лотереи обеспечивает формирование призового фонда в размере не менее 50% от выручки от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов конкретной лотереи либо за счет собственных средств.

Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи проводится единовременно между всеми участниками лотереи на момент проведения тиража.

Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи основывается на выявлении наличия выигрыша:

генерирование случайных чисел (с использованием лотерейного оборудования);

выбор лотерейного билета и (или) электронного лотерейного билета, в которых заложена совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), позволяющая определить выигрыш.

Розыгрыш призового фонда моментальной лотереи определяется способом выявления наличия выигрышного лотерейного билета, электронного лотерейного билета в момент проведения лотереи.

Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи определяется способом определения выигрышной лотерейной комбинации лотерейного билета, электронного лотерейного билета путем совпадения символов (надписей, чисел, знаков, рисунков) в лотерейных комбинациях с номерами выигрышных лотерейных комбинаций.

Уведомление о выигрыше направляется участнику путем направления СМС на его мобильный телефон (или) соответствующего текстового уведомления в лотерейном мобильном приложении.

Призовой фонд тиражной лотереи разыгрывается полностью в рамках тиража, к которому он относится, за исключением тиражной лотереи, использующей в условиях проведения принцип накопительного формирования призового фонда в течение нескольких тиражей (суперприз).

Средства суперприза используются для выплаты выигрышей по тиражам, если размер выплат по тиражам превысит размер сформированного в них призового фонда.

При прекращении проведения определенной тиражной лотереи ее призовой фонд разыгрывается полностью, включая суперприз на дату прекращения определенного лотерейного тиража.

Выигрышные лотерейные билеты и электронные электронные билеты проходят экспертизу

Экспертиза выигрышных лотерейных билетов проводится оператором лотереи в случае превышения размера выигрыша лотерейного билета 6 МРП (22 152 тенге в 2024 году).

Экспертиза выигрышных электронных лотерейных билетов проводится оператором лотереи в случае превышения размера выигрыша 190 МРП (701 480 тенге в 2024 году).

Выигрышный билет должен быть представлен участником оператору на экспертизу в течение шести месяцев со дня завершения тиража.

Экспертиза выигрышных лотерейных билетов проводится оператором лотереи на предмет целостности и отсутствия признаков фальсификации, а именно:

игровые поля (стираемые покрытия, формы воздействия на стираемые поля лотерейного билета);

подчистки;

подрисовки;

надколы;

сколы;

следы нагрева.

Оператор лотереи осуществляет экспертизу выигрышных электронных лотерейных билетов на предмет наличия факта изменения цифровых элементов защиты электронных лотерейных билетов, принадлежности электронного лотерейного билета участнику лотереи, который является непосредственным пользователем официального интернет-ресурса оператора лотереи и (или) лотерейного мобильного приложения.

Срок проведения экспертизы лотерейного билета, электронного лотерейного билета составляет два рабочих дня после фактической передачи лотерейного билета на экспертизу оператору лотереи.

Выплата выигрыша

Выигрыши выплачиваются оператором лотереи или распространителем (агентом) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов согласно условиям каждой отдельно проведенной лотереи.

Выигравший участник предоставляет оператору лотереи или распространителю (агент) лотерейных билетов:

документ, удостоверяющий личность;

выигрышный лотерейный билет.

Выплата выигрышей осуществляется наличным и (или) безналичным расчетом в тенге.

Выплата выигрышей начинается не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжается не менее чем шесть месяцев с момента опубликования результатов данного тиража. По истечении этого срока претензии по невостребованным выигрышам принимаются в порядке, предусмотренном условиями проведения лотереи.

Выигрыши, не востребованные в установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся оператором лотереи в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража, после чего зачисляются в доход бюджета государства в виде неналогового платежа.

Выигравшему участнику выигрыш до 6 МРП выплачивают на банковскую карту или наличными в точках реализации билетов или посредством другой платежной системы, зарегистрированной в РК.

Выигравший участник для получения выигрыша свыше 6 МРП обращается к оператору лотереи.

Дата определения размера МРП устанавливается на момент выплаты выигрыша участнику лотереи.

Выигрыш свыше 6 МРП облагается индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты.

Оператор лотереи при приеме, учете, хранении и передаче информации посредством центра обработки лотерейной информации обеспечивает соблюдение законодательства РК по защите и нераспространению персональных данных, неразглашению коммерческой, налоговой и иной охраняемой законами РК тайны, а также законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

