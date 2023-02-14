Курс доллара немного снизился на торгах 14 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,17 тенге, снизившись на 1,16 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 66,25 тенге (+0,22).



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в евро – 483,06 тенге, рубля – 6,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-453,5 тенге, евро – по 484-489 тенге, российские рубли – по 5,95-6,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 14 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 0,70%, до 86 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,11%, до 79,25 долларов за баррель.