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Курс доллара снизился на торгах 10 августа

курс доллара Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,03 тенге, снизившись на 1,16 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного понизился и стал равен 61,61 тенге (-0,18).

Курс евро на сегодня установлен Нацбанком в 489,93 тенге, рубля – 4,59 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,1-447,7 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 4,57-4,77 тенге.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE сегодня выросла на 0,62%, до $88,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже дорожают на 0,67%, до $84,85 за баррель.

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Оксана Житникова
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