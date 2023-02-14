Учебные заведения Минобороны Казахстана готовятся к набору абитуриентов

В Службе центральных коммуникаций при президенте состоялся брифинг Министерства обороны с участием начальника Департамента военного образования и науки генерал-майора Жумабека Ахметова.

Представитель оборонного ведомства рассказал журналистам о порядке поступления в учебные заведения ведомства. Он сообщил, что в систему отечественного военного образования входят флагман высшего военного образования - Национальный университет обороны, где осуществляется послевузовская подготовка по программам магистратуры и докторантуры, а также три военных вуза, два колледжа и три республиканские школы "Жас улан" в Алматы, Шымкенте и Караганде.



Подготовка кадров по командным специальностям осуществляется в Военном институте Сухопутных войск Алматы. Специалистов летного и инженерно-технического состава готовят в Военном институте сил воздушной обороны Актобе. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Алматы обучают офицеров-инженеров радиотехнических специальностей.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Генерал-майор Жумабек Ахметов проинформировал присутствующих об этапах поступления в военные институты. В срок до 30 апреля идет прием заявлений на имя руководителя местного органа военного управления. Документы принимаются с 15 по 20 июля.

Кандидаты на зачисление проходят профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование и проверку уровня физической подготовки. По этим показателям и результатам ЕНТ составляется рейтинг. На его основе приемная комиссия проводит зачисление. Ее решение публикуется на сайте вуза 6 августа.

В случае одинаковых показателей преимущественное право на зачисление в вуз имеют выпускники республиканских школ "Жас улан", воспитанники организаций образования с дополнительными программами по военной подготовке, дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность в период прохождения службы.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Начальник департамента Минобороны акцентировал внимание на льготах, предоставляемых тем, кто отслужил срочную воинскую службу и получил рекомендацию командования. Преференции для этой категории граждан действуют с нынешнего года.



По новым правилам они поступают в военные учебные заведения без вступительных экзаменов. Для этой категории граждан предусмотрена 25%-ная квота от общего количества ежегодного набора в военные вузы. При зачислении будут учитываться результаты проведенного отбора в воинских частях.

На брифинге были также разъяснены условия поступления в Военный колледж им. Шокана Уалиханова Щучинска и Военный колледж им. Сагадата Нурмагамбетова Астаны. В учебных заведениях осуществляется подготовка младшего командного состава – профессиональных сержантов для прохождения воинской службы по контракту.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На брифинге отметили, что в течение всего периода обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. В социальный пакет входят денежное довольствие, вещевое имущество, трехразовое питание, бесплатное медицинское обслуживание и проживание в общежитии.