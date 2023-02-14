Макпал Исабекова впервые показала сына
Фото: unsplash
Казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова на странице в Instagram впервые опубликовала фотографию сына Теодора, сообщает Zakon.kz.
"Знакомьтесь, это Теодор", — гласит подпись к фотографии.
Фото: Instagram/makosyai. Автор фото: Instagram/botaeltaeva
Комментаторы оставили восторженные комментарии и отметили, что малышу подходит имя Теодор:
- мужа можно не показывать. Ксерокс папы;
- расти большой, красивый и счастливый;
- глаза просто космос.
24 июня 2022 года артистка сообщила фанатам новость о том, что стала мамой.
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