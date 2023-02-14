Макпал Исабекова впервые показала сына

Казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова на странице в Instagram впервые опубликовала фотографию сына Теодора, сообщает Zakon.kz.

"Знакомьтесь, это Теодор", — гласит подпись к фотографии.





Фото: Instagram/makosyai. Автор фото: Instagram/botaeltaeva

Комментаторы оставили восторженные комментарии и отметили, что малышу подходит имя Теодор:

мужа можно не показывать. Ксерокс папы;

расти большой, красивый и счастливый;

глаза просто космос.



24 июня 2022 года артистка сообщила фанатам новость о том, что стала мамой.