Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Макпал Исабекова впервые показала сына

Исабекова показала сына Фото: unsplash
Казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова на странице в Instagram впервые опубликовала фотографию сына Теодора, сообщает Zakon.kz.

"Знакомьтесь, это Теодор", — гласит подпись к фотографии.

Исабекова показала сына

Фото: Instagram/makosyai. Автор фото: Instagram/botaeltaeva

Комментаторы оставили восторженные комментарии и отметили, что малышу подходит имя Теодор:

  • мужа можно не показывать. Ксерокс папы;
  • расти большой, красивый и счастливый;
  • глаза просто космос.

24 июня 2022 года артистка сообщила фанатам новость о том, что стала мамой.

Читайте также

Максим Галкин показал повзрослевших детей

Айжан Байзакова восхитила фанатов новым образом

Рианна необычно заявила о второй беременности

Анастасия Московчук
Исабекова Макпал
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления