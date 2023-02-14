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Токаев поручил найти пути решения проблем теплоснабжения Степногорска

президент РК Фото: Акорда
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске. В ходе посещения президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в городе Степногорске, также работают 663 котельных. Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.


президент РК

Фото: Акорда

Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

"Роман Васильевич, вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.


президент РК

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с Правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

14 февраля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.

Он уже посетил и оценил качество тепличных технологий в Степногорске.

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