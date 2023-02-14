Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Минэкологии

Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба правительства.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы. Окончил Семипалатинский филиал университета "Кайнар". В разное время работал в структуре Министерства обороны, консультантом юридического отдела канцелярии премьер-министра, директором юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.