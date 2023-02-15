В Усть-Каменогорске снова "заминировали" школы

На этот раз в полицию заявили о 23 школах, в которых заложены взрывные устройства, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о минировании появились во второй половине дня, пишет местное издание Устинка. Как рассказали в полиции, 14 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в 23 школах города.

"Поступила информация о том, что в 23 школах установлены взрывные устройства. Из всех школ, девять проверено и информация не подтвердилась. Это ложное сообщение об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению всех IP-адресов и людей, сообщивших об акте терроризма". заместитель начальника Департамента полиции ВКО Медет Бердимуратов

При сообщениях о заложенных бомбах полиция и спасатели незамедлительно эвакуируют учащихся и персонал учебных заведений. Затем саперы проводят проверку зданий.

10 февраля в полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о заложенных бомбах в 12 школах. В полиции рассказали, что по результатам проведенной проверки и осмотра объектов каких-либо опасных предметов не обнаружено.