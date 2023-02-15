Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске снова "заминировали" школы

В Усть-Каменогорске снова "заминировали" школы Фото: pixabay
На этот раз в полицию заявили о 23 школах, в которых заложены взрывные устройства, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о минировании появились во второй половине дня, пишет местное издание Устинка. Как рассказали в полиции, 14 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в 23 школах города.

"Поступила информация о том, что в 23 школах установлены взрывные устройства. Из всех школ, девять проверено и информация не подтвердилась. Это ложное сообщение об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению всех IP-адресов и людей, сообщивших об акте терроризма". заместитель начальника Департамента полиции ВКО Медет Бердимуратов

При сообщениях о заложенных бомбах полиция и спасатели незамедлительно эвакуируют учащихся и персонал учебных заведений. Затем саперы проводят проверку зданий.

10 февраля в полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о заложенных бомбах в 12 школах. В полиции рассказали, что по результатам проведенной проверки и осмотра объектов каких-либо опасных предметов не обнаружено.

Читайте также

Тысячи жителей Новой Зеландии эвакуированы из-за сильнейшего циклона

В Сирии увеличилось число погибших от землетрясения

В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 35 тысяч человек

Мария Мельникова
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Мы все можем оказаться под завалами - сейсмолог
Игра литосферных плит: как земные классики влияют на выбор места жительства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления