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Законодательство РК

В Усть-Каменогорске "заминировали" 12 школ

сообщение о взрывном устройстве Фото: pixabay
10 февраля в 12:30 в полицию поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в 12 школах города Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по результатам проведенной проверки и осмотра объектов каких-либо опасных предметов не обнаружено.

Отмечается, что персонал и ученики были эвакуированы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, в настоящее время проводятся мероприятия на установление лиц, заведомо ложно сообщивших о взрывном устройстве", – говорится в сообщении.

Департамент полиции предупреждает, что за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее житель Павлодара позвонил в полицию и сообщил о заложенной на детской площадке бомбе. 58-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

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