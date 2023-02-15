Чем опасна ранняя седина

Ученые выяснили, что появление седых волос в раннем возрасте может быть признаком серьезных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Внезапное появление седины у детей, подростков и людей "слегка за 20" может говорить о генетической предрасположенности, стрессе или дефиците витаминов. В большинстве случаев не о чем беспокоится. Но в отдельных случаях ранняя седина означает серьезные проблемы со здоровьем. Например, болезней сердца, аутоиммунных заболеваниях или опухолях головного мозга, пишет DailyMail.

Дефицит витамина D

Часто для того, чтобы сохранить здоровый цвет волос достаточно почаще бывать на солнце. Витамин D играет важную роль в развитии меланина. В исследовании 2013 года группа индийских исследователей обнаружила, что подростки, страдающие от дефицита витамина D, чаще имеют седые волосы.

К тому же, витамин D играет важную роль в переработке кальция, который так важен для здоровых костей, зубов и ногтей. Недостаток витамина, кроме прочего, может привести к к усталости, неудовлетворенности, мышечным болям, слабости и другим походим симптомам.

Восполнить нехватку витамина D можно при помощи препаратов и солнечных ванн, говорят специалисты.

Опухоли

В отдельных случаях пятна седых волос могут свидетельствовать о доброкачественных образованиях в головном мозге, показывают исследования. К примеру, в США примерно 6 тысяч детей поражает комплекс туберозного склероза, наследственное заболевание, вызывающее образование доброкачественных опухолей в головном мозге, позвоночнике, глазах, легких, сердце и почках. У каждого пятого малыша с таким диагнозом обнаруживают седые волосы.

Такие заболевания происходит из-за случайной генетической ошибки, которая возникает у некоторых людей. Последствия могут иметь разный характер, считают ученые.

Витилиго

Распространенное заболевание, при котором обесцвечиваются не только волосы, но и кожа по всему телу. Это аутоиммунное заболевание. Оно вызвано тем, что иммунная система ошибочно атакует собственные естественные клетки организма.

Иммунная система считает, что меланоциты в организме чужеродными. Без меланоцитов вокруг кожи появляются белые пятна. Иногда организм также начинает нацеливаться на меланоциты в волосах, вызывая распространение обесцвечивания на волосы.

Болезнь поражает около одного процента людей. В редких случаях она носит тяжелый характер. Чаще течение болезни легкое, и никаких других значительных побочных эффектов, связанных с болезнью, не наблюдается.