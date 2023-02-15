Туалетная бумага значительно подорожала в Казахстане

По итогам января этого года туалетная бумага подорожала в стране на 51,7% за год. Такие данные озвучили в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в Астане: сразу +83%. Далее идут Атырауская (+71,6%), Абайская (+69,7%) и Павлодарская (+68,5%) области, а также Алматы (+67,2%).



Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Кызылординской области: +13%.

За январь-декабрь 2022 года в стране произвели 26,8 тыс. тонн туалетной бумаги – сразу на 23,7% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Алматы: 86,2% от РК, или 23,1 тыс. тонн, – 21,9% за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область (1,1 тыс. тонн, +20,1%) и Шымкент (802,9 тонны, -52,8%).

На экспорт Казахстан отправил 243,4 тонны туалетной бумаги, +16,5% за год. На внутреннем рынке реализация сократилась на 22,6%, до 38,1 тыс. тонн, пишет Energyprom.

Рост цен на туалетную бумагу был зафиксирован и в прошлом году. В апреле 2022 года вышла статистика о том, что туалетная бумага в Казахстане подорожала на 11% за год.



