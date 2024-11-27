Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Производитель товаров для гигиены Essity в Великобритании выпустил туалетную бумагу с напечатанными вакансиями на листках, Zakon.kz.

Лимитированные рулоны появились там, откуда компания хочет нанять специалистов, пишет таблоид The Sun. Бумагу с объявлениями о работе и QR-кодом отнесли в туалеты университета Ноттингема, где учатся инженеры. Таким образом компания намерена помочь с трудоустройством "талантливым выпускникам" и "перспективным специалистам в области промышленного производства". Устроиться в компанию у них получится в 2025 году.

"Обещаем, что с нами вы не спустите свои карьерные ожидания в унитаз", – написано на листках рулонов.

Фото: thesun

В ходе опроса студентов-инженеров, компания выяснила, что:

31% респондентов считает перспективу поиска работы "непосильной";

столько же боятся высокой конкуренции;

27% не хотят работать там, где им не нравится;

21% не знает, с чего начать после выпуска из вуза.

Стала известна десятка стран с большим количеством промышленных роботов.