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Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 04:00 Фото: thesun
Производитель товаров для гигиены Essity в Великобритании выпустил туалетную бумагу с напечатанными вакансиями на листках, Zakon.kz.

Лимитированные рулоны появились там, откуда компания хочет нанять специалистов, пишет таблоид The Sun. Бумагу с объявлениями о работе и QR-кодом отнесли в туалеты университета Ноттингема, где учатся инженеры. Таким образом компания намерена помочь с трудоустройством "талантливым выпускникам" и "перспективным специалистам в области промышленного производства". Устроиться в компанию у них получится в 2025 году.

"Обещаем, что с нами вы не спустите свои карьерные ожидания в унитаз", – написано на листках рулонов.
Работа, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 04:00

Фото: thesun

В ходе опроса студентов-инженеров, компания выяснила, что:

  • 31% респондентов считает перспективу поиска работы "непосильной";
  • столько же боятся высокой конкуренции;
  • 27% не хотят работать там, где им не нравится;
  • 21% не знает, с чего начать после выпуска из вуза.

Стала известна десятка стран с большим количеством промышленных роботов.

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