Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 15 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,17 тенге, евро – 485,41 тенге, рубля – 6,11 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449,5 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,85 тенге, продажи – 6,1 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге. Читайте также Halyk удвоит сумму пожертвований для пострадавших в Турции Сельхозоборудование планируют производить Казахстан и Франция Момент истины: Ставка ФРС определит движение мировых фондовых рынков

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