В Казахстане вводят ответственность за незаконные постройки в лесах

Постановлением правительства Казахстана внесены изменения и дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится ответственность за незаконное возведение построек в лесах Казахстана.



В частности, в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК, внесены следующие дополнения:

За повреждение сенокосов и пастбищных угодий за 1 м2 предусмотрен штраф в 3 МРП (10 350 тенге);

за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей за 1 м2 – 0,5 МРП (1725 тенге);

за незаконное возведение построек и устройство складов за 1 м2 – 2 МРП (6900 тенге).

Также за нарушение правил предусмотрен штраф:



за добычу живицы и древесных соков – за 1 литр – 0,5 МРП;

за заготовки второстепенных древесных ресурсов за 1 м2 – 1 МРП (3450 тенге).

Кроме того, из перечня пород деревьев, произрастающих в черте городов или населенных пунктов, за незаконную порубку, уничтожение и повреждение которых должен возмещаться ущерб, исключили дуб и ясень.



Теперь в этот список входит около 30 пород деревьев, среди которых сосна, лиственница, кедр, клен, береза, орех, абрикос, акация, ива, облепиха.

Постановление вводится в действие с 25 февраля 2023 года.