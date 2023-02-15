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В Казахстане вводят ответственность за незаконные постройки в лесах

В Казахстане вводят ответственность за незаконные постройки в лесу Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана внесены изменения и дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится ответственность за незаконное возведение построек в лесах Казахстана.

В частности, в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК, внесены следующие дополнения:

  • За повреждение сенокосов и пастбищных угодий за 1 м2 предусмотрен штраф в 3 МРП (10 350 тенге);
  • за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей за 1 м2 – 0,5 МРП (1725 тенге);
  • за незаконное возведение построек и устройство складов за 1 м2 – 2 МРП (6900 тенге).

Также за нарушение правил предусмотрен штраф:

  • за добычу живицы и древесных соков – за 1 литр – 0,5 МРП;
  • за заготовки второстепенных древесных ресурсов за 1 м2 – 1 МРП (3450 тенге).

Кроме того, из перечня пород деревьев, произрастающих в черте городов или населенных пунктов, за незаконную порубку, уничтожение и повреждение которых должен возмещаться ущерб, исключили дуб и ясень.

Теперь в этот список входит около 30 пород деревьев, среди которых сосна, лиственница, кедр, клен, береза, орех, абрикос, акация, ива, облепиха.

Постановление вводится в действие с 25 февраля 2023 года.

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