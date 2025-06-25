Сколько заплатят казахстанцы за незаконную рубку и уничтожение деревьев

Фото: Zakon.kz

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 17 июня 2025 года внес дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, сообщает Zakon.kz.

Базовые ставки дополнены новым приложением, которое устанавливает размеры ставок за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель отдельных объектов растительного мира. За незаконную вырубку, повреждение или гибель следующих пород деревьев и кустарников придется заплатить: Сосна – от 15 до 45 МРП (от 58 980 до 176 940 тенге), в зависимости от возраста дерева.

Ели всех видов – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.

Лиственница – от 15 до 45 МРП, в зависимости от возраста дерева.

Кедр – от 17 до 47 МРП (от 66 844 до 184 804 тенге).

Можжевельник древовидный (арча) – от 14 до 44 МРП (от 55 048 до 173 008 тенге).

Клен, вяз, липа – от 10 до 40 МРП (от 39320 до 157 280 тенге).

Береза – от 12 до 42 МРП (от 44 304 до 155 064 тенге).

Осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП (39 320 до 157 280 тенге).

Орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП (от 196 600 до 314 560 тенге).

Абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП.

Можжевельник, кедровый стланик – от 12 до 42 МРП (от 47 184 до 165 144 тенге).

Акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – от 9 до 39 МРП (от 35 388 до 153 348 тенге). В примечании к документу говорится: Структурные подразделения местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений, ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом, направляют налоговым органам по месту своей регистрации сведения по суммам, взысканным в бюджет за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Иски к физическим и юридическим лицам за причиненный вред, предусмотренный в настоящих базовых ставках для исчисления размера вреда, предъявляются структурным подразделением местного исполнительного органа. Приказ вводится в действие с 5 июля. Мы сообщали, какие ставки действуют за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель дикорастущих растений.

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