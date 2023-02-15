Казахстан продолжает переговоры с Германией по поставке 20 тысяч тонн нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов высказался по поводу 20 тыс. тонн нефти, которые должны были направить в Германию до конца февраля, сообщает Zakon.kz.

На сегодня, по его словам, в графике транспортировки этот объем заявлен, объявлен тендер, и технических ограничений нет.

"Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени. Пока 20 тыс., по состоянию на сегодня, мы не направляли. По информации поставщика нефти, проблем нам они не заявляют. То есть с графика этот объем они не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим". Асхат Хасенов

11 января 2023 года министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу возможностей экспорта казахстанской нефти в Германию. По его словам, сейчас пока что предполагается экспортировать в год до 1,5 млн тонн. При этом он отметил, что для старта экспорта нужен ответ от России, потому что нефть транспортируется по ее территории. Первую партию отправят, как только получат подтверждение, и еще нужно будет, чтобы транспортные организации также подписали соответствующие договора.