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Законодательство РК

В Казахстане ввели обязательное оформление СНТ при экспорте и импорте зерна

В Казахстане ввели обязательное оформление СНТ при экспорте и импорте зерна Фото: pexels
В Казахстане с 10 февраля 2023 года введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) при импорте и экспорте зерна и отдельных видов зерновых культур, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, перевозчику необходимо предоставить СНТ работникам органов государственных доходов при ввозе зерна из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения).

Сопроводительные накладные оформляются электронно владельцем груза в Информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ). Регистрация и работа в ИС ЭСФ осуществляется бесплатно.

Как отметили в КГД, наличие оформленной СНТ упрощает процедуру проверки товаросопроводительных документов и сокращает время прохождения государственной границы со странами ЕАЭС.

Данные из сопроводительной накладной должны совпадать со сведениями из товаросопроводительных документов (CMR). При установлении расхождений по фактически перевозимому грузу предусмотрен административный штраф (от 20 до 100 МРП).


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