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Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет

В Казахстане каждый второй автомобиль старше 20 лет Фото: akorda.kz
По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2023 года количество зарегистрированного автотранспорта в Казахстане составило 4 млн 449 тыс. 300 единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей в стране выросло на 3,7%. При этом легковых авто стало больше на 2,9%, грузовых – на 7,1%, автобусов – на 24,7%.

Как отмечают статистики, в Казахстане преобладает транспорт с годом выпуска свыше 20 лет – 51%, от 10 до 20 лет – 21% автопарка, от 7 до 10 лет – 14%, от 3 до 7 лет – 6% и лишь 8% автотранспортных средств имеют год выпуска менее трех лет. 


данные по возрасту автомобилей

Фото: БНС

В декабре 2022 года на учет поставлено 124,2 тыс. единиц авто, что на 1,5% меньше, чем в декабре 2021 года. 

На 1 января 2023 года в республике в собственности индивидуальных владельцев имеется 3 млн 696 тысяч 600 легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом доля легковых авто у индивидуальных владельцев увеличилась на 3%.

Наибольшая доля легковых авто приходится на индивидуальных владельцев Алматинской области (472,5 тыс. единиц), города Алматы (448,2 тыс. единиц) и Восточно-Казахстанской области (272,9 тыс. единиц).

В целом, по обеспеченности населения легковыми автомобилями в личной собственности на 100 человек приходится 18,6 авто.

При этом больше всего легковыми авто владеют жители Восточно-Казахстанской области – 37,3 авто на 100 человек, Алматинской области – 31,5, Карагандинской области – 23,6.  

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