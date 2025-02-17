Как изменился автопарк Казахстана за 2024 год

По данным Бюро национальной статистики, за январь-декабрь 2024 года в Казахстане зарегистрировано 1 млн 836 тыс. 300 автотранспортных средств. При этом наибольшее количество автомобилей зарегистрировано в декабре, сообщает Zakon.kz.

Так, в декабре прошлого года на учет поставлено 181 900 автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года это больше на 1,4%.

Меньшее всего автотранспорта было зарегистрировано в январе 2024 года – 146 386.

Таким образом, на 1 января 2025 года количество зарегистрированных авто в Казахстане составило 5 млн 744 тыс. 100 единиц, из них 88,1% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2% – автобусы.

По году выпуска автопарк Казахстана на 1 января 2025 года выглядит следующим образом:

свыше 20 лет – 2 518 500 автомобилей;

от 10 до 20 лет – 1 361 700 авто;

от 7 до 10 лет – 652 200 авто;

от 3 до 7 лет – 838 800 авто;

менее 3 лет – 362 600 авто.

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