Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании трудовых конфликтов и споров, сообщает Zakon.kz.

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов" подписан главой государства 15 февраля 2023 года.

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2 февраля 2023 года депутаты Сената приняли в двух чтениях проект закона по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Документ был направлен на подпись главе государства.

Основные задачи закона - упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Законом предусмотрен ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах".

Так, в рамках усиления роли и повышения статуса согласительной комиссии порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законом четко оговаривается содержание соглашения.

При этом к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления.