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Двух пожилых женщин сбили на дороге в Алматы

ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Одна из женщин погибла на месте происшествия от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Kris_p_almaty появилось видео с последствиями ДТП в Алматы.

На кадрах видны работающие бригады скорой помощи и полицейские. В тексте к публикации говорилось о том, что автомобиль сбил беременную девушку по улице Момышулы между улицами Улугбека и Жубанова.

В ДП Алматы пояснили, что авария произошло 15 февраля в 09:50. 

Водитель 1970 г. р. ехал на Nissan и допустил наезд на двух женщин. Однако беременных среди них нет – под автомобиль попали пожилые женщины 1950 и 1955 г. р. Одна из них скончалась на месте происшествия. 

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.

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