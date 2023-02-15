Двух пожилых женщин сбили на дороге в Алматы

Одна из женщин погибла на месте происшествия от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Kris_p_almaty появилось видео с последствиями ДТП в Алматы.

На кадрах видны работающие бригады скорой помощи и полицейские. В тексте к публикации говорилось о том, что автомобиль сбил беременную девушку по улице Момышулы между улицами Улугбека и Жубанова.

В ДП Алматы пояснили, что авария произошло 15 февраля в 09:50.

Водитель 1970 г. р. ехал на Nissan и допустил наезд на двух женщин. Однако беременных среди них нет – под автомобиль попали пожилые женщины 1950 и 1955 г. р. Одна из них скончалась на месте происшествия.

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.