КАМАЗ насмерть сбил женщину в Астане

Фото: pixabay

29 декабря водитель автомашины марки "КАМАЗ", следуя по улице Ақан сері, повернул налево и наехал на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: