КАМАЗ насмерть сбил женщину в Астане
Фото: pixabay
29 декабря водитель автомашины марки "КАМАЗ", следуя по улице Ақан сері, повернул налево и наехал на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка назначили необходимые экспертизы.
"Департамент полиции Астаны предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными на дорогах, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах". Пресс-служба ДП города Астаны
Ранее сообщалось, что на трассе близ Алматы насмерть сбили мужчину.
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