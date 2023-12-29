Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КАМАЗ насмерть сбил женщину в Астане

КАМАЗ сбил женщину Фото: pixabay
29 декабря водитель автомашины марки "КАМАЗ", следуя по улице Ақан сері, повернул налево и наехал на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка назначили необходимые экспертизы.

"Департамент полиции Астаны предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными на дорогах, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах". Пресс-служба ДП города Астаны

Ранее сообщалось, что на трассе близ Алматы насмерть сбили мужчину.

Читайте также

рыбаки провалились под лед
Рыбаки на джипе провалились под лед в Акмолинской области
расследование
Дело о массовом ДТП со смертельным исходом расследуют в Акмолинской области
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: