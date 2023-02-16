Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса

окончание коронавируса Фото: pixabay
Инструменты, которые есть в распоряжении правительств, должны позволить сделать это в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

С заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

"Число смертей и случаев заражения коронавирусом во всем мире в этом месяце снизилось, но с имеющимися в распоряжении инструментами для борьбы с COVID-19 – это все еще слишком много. У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году".Тедрос Аданом Гебрейсус

Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что всемирная организация продолжит попытки установить происхождение COVID-19.

Недавно он вновь отправил письменный запрос властям Китая с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе.

Читайте также

На красивые номера для авто казахстанцы потратили 6 млрд тенге

Данияр Кунафин
COVID-19 ВОЗ Гебрейсус Тедрос
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления