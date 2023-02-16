В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса

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Инструменты, которые есть в распоряжении правительств, должны позволить сделать это в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

С заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. "Число смертей и случаев заражения коронавирусом во всем мире в этом месяце снизилось, но с имеющимися в распоряжении инструментами для борьбы с COVID-19 – это все еще слишком много. У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году". Тедрос Аданом Гебрейсус Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что всемирная организация продолжит попытки установить происхождение COVID-19. Недавно он вновь отправил письменный запрос властям Китая с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе.

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