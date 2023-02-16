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На красивые номера для авто казахстанцы потратили 6 млрд тенге

номера авто Фото: Zakon.kz
В Казахстане резко вырос спрос на красивые номера для машин – автомобилисты потратили на них почти 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Самыми дорогими являются комбинации с одинаковыми буквами, начинающиеся с двух нулей, сообщает КТК.

К классу VIP также относится номер с тремя семерками. Такие обозначения владельцам обходились в 285 МРП, то есть почти в 873 тыс. тенге.

Больше остальных красивые номера любят алматинцы. В 2022 году они приобрели 7 тыс. нестандартных регистрационных знаков.

Благодаря этому в госбюджет поступило 2 млрд 365 млн. Жители других регионов оказались куда скромнее.


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Данияр Кунафин
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