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Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили

Европарламент призвал Тбилиси отпустить Саакашвили Фото: pixabay
Евродепутаты требуют по гуманитарным соображением отпустить на лечение тяжелобольного экс-президента Грузии. Они напомнили, что Тбилиси несет ответственность за его здоровье, сообщает Zakon.kz.

15 февраля Европарламент, выпустил резолюцию с требованием к грузинским властям "по гуманитарным соображениям и для уменьшения политической поляризации" освободить экс-президента Михаила Саакашвили и "позволить ему пройти надлежащее лечение за границей", сообщает Deutsche Welle.

Евродепутаты напомнили властям Грузии, что "они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и уважение его основных прав и личного достоинства".

Резолюция стала следствием дискуссии о положении Саакашвили, которая прошла в Европарламенте еще 2 февраля.

Михаила Саакашвили задержали осенью 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию.

В заключении его состояние здоровья ухудшилось. Украина неоднократно требовала отпустить экс-президента в Киев, поскольку он имеет и украинское гражданство.

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