Гороскоп на 16 февраля

Звезды говорят, что досадные новости и запутанные ситуации вернут нас с неба на землю. Это будет хоть и неприятный, но ценный опыт. Так что настраиваемся бороться с проблемами с раннего утра и до позднего вечера. Подробнее в гороскопе от Zakon.kz.

Овен

Попытайтесь быть сегодня сдержанными, не теряйте голову и не пускайтесь в авантюру при получении заманчивого предложения и сторонитесь рискованных денежных операций. Начало этого дня не принесёт Овнам успеха в финансовых делах. Ведите себя хладнокровно, конечно, ваша предприимчивость и упорство могут подтолкнуть на ускорение событий, однако, чтобы не навлечь на себя беду, сохраняйте самообладание. Вторая половина суток пройдёт в гармонии и душевном равновесии, сторонитесь агрессивно настроенных людей, избегайте участия в спорах. Всё, что в текущей обстановке нужно, это сохранить в своей душе комфорт и спокойствие.

Телец

События и обстоятельства этого дня предостерегают Тельцов от энергичных действий на профессиональном поприще. Этот день связан с изменением астрологических условий и поэтому может оказаться сложным периодом с непредсказуемыми последствиями. Попытайтесь сосредоточиться на позитивных размышлениях, мысленно отстраниться от эгоизма и честолюбия. Сегодня, вероятно, напомнят о себе дела, незавершённые ранее, а также задачи последних дней. Всё это потребует от вас проявления выдержки, самоконтроля, и не старайтесь переложить свои дела на плечи других. Вечером ограничьте себя в употреблении алкогольных напитков и избегайте переедания, возможно ухудшение самочувствия.

Близнецы

Астрологическая обстановка текущего периода удачна для проявления ваших способностей в области занятий профессиональной и творческой деятельностью. Сегодняшний день также связан с необходимостью пересмотра жизненного пути. Планетарный аспект требует от Близнецов скорейшего окончания дел, которые откладывались на более позднее время. Большую часть времени этого дня потребуют новые деловые предложения. Мужчин вашего зодиакального знака сегодня ожидает встреча с приятным человеком. Для Близнецов женщин сегодня пойдут на пользу занятия физическими упражнениями. Вечером как у сильной, так и у прекрасной половины вашего знака зодиака возможно появление беспричинной грусти.

Рак

Интересные встречи и общение с приятными людьми ждут всех Раков, к которым в ближайшие дни будет проявлен повышенный интерес со стороны противоположного пола. Обстоятельства этого периода советуют уделить в первой половине дня время для освобождения от накопившихся забот и подведению итогов. Вторая половина суток благоприятна для общения в рабочем коллективе, совместных занятий и для отдыха в приятной компании. Вечером не исключена, без видимых на то причин, ссора с близкими людьми. Проявленные вами в это время выдержка и такт помогут нейтрализовать назревающий конфликт.

Лев

Удачный день для Львов, чтобы рискнуть и попытать счастья. Дел много, и они не терпят отлагательства, здесь пригодятся ваши творческие способности. Не забывайте и о здоровье, постоянное напряжение способно принести вред вашему организму, поэтому попытайтесь переложить часть забот на плечи своих сослуживцев. Несмотря на насыщенный событиями день, сегодня у вас останется время и на романтические отношения, знакомые противоположного пола будут стремиться к общению, и, скорее всего, сами пригласят на свидание.

Дева

В этот день весьма вероятно, что Девам предстоят заботы в поисках документов и справок. Партнёрские взаимоотношения в деловой сфере развиваются благоприятно, что доставит радость и даст надежду на хорошее будущее. Вечером запланируйте отдых в кругу семьи, близкие люди нуждаются во внимании и заботе с вашей стороны. Поступив так, с их стороны благодарности не будет конца, а если вы вдруг окажетесь в сложной ситуации, они поддержат и успокоят вас.

Весы

День для Весов предстоит суетный. Не исключено, что возникнет острая необходимость в денежных средствах, решить эту проблему вы сможете, если подойдёте к ней творчески. Не следует сегодня посвящать посторонних в свои планы, не будьте излишне болтливы, это может навредить. Деловой бурный ритм выбивает из седла, продумайте свою диету, выберите витаминный комплекс. Весам сейчас необходимо позаботиться о себе. Вечером политика невмешательства в дела близких людей избавит вас от неприятностей.

Скорпион

Энергетически мощный день, энергия Скорпионов хлещет через край, однако не переусердствуйте и отыщите время для отдыха. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно много интересного узнать о себе. Сегодня важно не допускать ошибок при оформлении каких-либо документов. Прежде, чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чём-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.

Стрелец

Сложившаяся астрологическая ситуация обещает гармоничное развитие событий и материальное благополучие. Обстоятельства предоставляют сегодня Стрельцам возможность достичь успеха буквально на любом поприще. Начинайте работать над новым проектом, откройте собственное дело, вложите финансы и получите прибыль. Пришло время вспомнить и о себе. Салон красоты, солярий и бассейн давно ждут вас, а, посмотрев в зеркало после процедур, вы обязательно приятно удивитесь своему преображению.

Козерог

Денежные расходы могут заставить Козерогов активно заняться поиском новых финансовых ресурсов и источника дополнительного заработка. Во второй половине дня напряжённая работа наверняка ослабит ваши силы, однако денежные перспективы станут яснее. Сегодня вы настойчивы и готовы отстаивать свою точку зрения. В этот период важно планировать каждый свой шаг. Найдите мотивы, которые заставят вас перейти от теории к практике.

Водолей

Попытайтесь больше молчать и не ставить в известность сотрудников о своих планах. Даже самым близким друзьям сегодня не следует ничего рассказывать — то, что знают двое, знают все. Во второй половине суток, возможно, предстоит столкнуться с потребностью в оформлении справок или других документов, друзья могут в этом оказать поддержку. Если сегодня предложат рабочую поездку, отказываться не стоит.

Рыбы

Жизненные неурядицы и сложности, перед которыми многие сдают свои позиции, не собьют с пути Рыб. Не надейтесь на случай, рассчитывать нужно лишь на себя, а астрологические условия нынешних суток помогут вам удачно завершить начатое. Только вы способны самостоятельно сориентироваться в происходящем, но обязательно поборите в себе желание быть центром всеобщего внимания, сегодня это совсем не нужно. Во второй половине дня ожидайте интересных встреч, а вечером старайтесь соблюдать осторожность, в противном случае неприятностей не избежать.