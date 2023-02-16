Ограничения на дивиденды: когда банки вернут долги государству

Казахстанские банки, получившие финансовую поддержку от государства, могут ограничить в выплате дивидендов. На данный момент эти банки не вернули долги государству и продолжают начислять дивиденды в том числе за счет прибыли от госденег.

В январе 2023 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о разработке проекта постановления об ограничении выплаты дивидендов в банках, получивших государственные деньги.



"Проект постановления направлен на целевое и эффективное использование банками государственных средств, а также стимулирование банков к скорейшему возврату государственного долга", – отмечалось в заявлении АРРФР.

В рамках документа предлагалось позволить банкам, получившим господдержку, начислять дивиденды только в размере не более 50% от прибыли, полученной без использования государственной помощи.

Спустя время проект подвергся критике как со стороны финорганизаций, так и аудиторских компаний. Были внесены предложения по доработке проекта и возможности его дальнейшего обсуждения, поскольку на данный момент не представляется возможным определить: где прибыль, полученная банками за счет госденег, а где от их самостоятельной деятельности.

В настоящее время АРРФР предлагается другой вариант методики расчета прибыли, с которой можно выплачивать дивиденды. Однако открытым остается вопрос – почему распределение дивидендов стоит выше возврата долга государству. Также нет ответа – по какой причине банки сначала не вернут деньги государству, а уже после распределяют дивиденды от полученной ими прибыли.

Кроме того, все еще не обозначен конкретный список банков, получивших государственную поддержку. Собственно, на них и нацелены предлагаемые ограничительные меры по выплате дивидендов. Ранее АРРФР была озвучена информация о семи банках, использующих инструменты господдержки. На текущий момент известно лишь то, что список банков регулятор сообщит только после "принятия нормативно-правового акта". Ожидается, что упомянутый документ будет вынесен на обсуждение правления агентства в конце февраля или начале марта 2023 года.

По данным из открытых источников финансовая поддержка, оказанная казахстанским банкам государством, исчисляется в триллионах тенге. Ранее депутаты озвучивали сумму в 9 трлн тенге, полученную банками в качестве помощи, начиная со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако доподлинно неизвестно, какие суммы получили на "оздоровление" конкретные фининституты, в том числе и вышеупомянутые семь банков. Нет и точной информации о том, сколько было возвращено государству.

К слову, часть государственной помощи предоставлялась банкам через размещение средств по нерыночной мизерной ставке. Она в разы меньше, чем процент, под который банки покупают государственные облигации. И эта ситуация тоже требует изменений, или как минимум разъяснений.

Проект постановления все еще находится на стадии обсуждения, а значит, у заинтересованных сторон еще есть шанс повлиять на решение о том, при каких условиях банки второго уровня, пользующиеся господдержкой, будут выплачивать дивиденды. Также открыт и вопрос о возможном приостановлении выплат дивидендов до тех пор, пока банки не осуществят полный возврат средств, полученных от государства.