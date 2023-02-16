Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 16 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,29 тенге, евро – 479,72 тенге, рубля – 6,02 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге. Читайте также АРРФР о заявлении Генпрокуратуры: Иск не несет рисков для Jusan Bank 423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля

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