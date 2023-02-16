Замглавы КНБ заявил, что в деле Челаха разобрались полностью

Заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената высказался по делу Владислава Челаха, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Алдажуманов заявил, что в деле Челаха разобрались полностью.



"Комментировать здесь что-то, я думаю, излишне. В тот год, когда это случилось, уголовное дело шло, думаю, там разобрались в полном объеме. Я не знаю, что он хочет сказать. Уголовное дело шло, следствие прошло в полном объеме, и результаты эти доведены до логического конца. А если будут заявления, давайте будем смотреть по ходу, о чем речь идет, потому что я сейчас не представляю, что он может сказать". Заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов

По его словам, официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия и выводам суда.

"Пост "Арканкерген" выставляется сезонно, то есть в летний период, когда горы открываются, появляются, естественно, тропы, где возможно нарушение госграницы и другие моменты. В летний период по мере необходимости выставляется при получении оперативной информации". Ерлан Алдажуманов

22 декабря сообщалось, что заявление Челаха поступило в Генеральную прокуратуру.

Ранее Владислав Челах обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс по его делу и взять у него показания. Заключенный заявил, что "готов пролить свет на всю картину произошедшей трагедии".

В конце мая 2012 года временный пограничный пост "Арканкерген" перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. Также в расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря.



Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник – 19-летний рядовой Владислав Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением.

11 декабря 2012 года Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Позже Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. Апеллировал он к тому, что комитетом ООН было принято решение о том, что в его отношении была нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Его ходатайство оставили без удовлетворения.