"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан в Instagram-Stories разоткровенничалась с подписчиками, которым рассказала, когда они с Райымбеком Бактыгереевым (RaiM) сыграют свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Фолловеры спросили у певицы, почему она не показывает замужнюю жизнь, на что она ответила: "Я же еще неполноценная келин". По ее словам, все пройдет по казахским обычаям и традициям:

"Впереди еще сырға салу (надевание серег), құда түсу (знакомство сватов), құдалық (сватовство). Потом беташар. Потом буду суперкелин".

Ерке Есмахан рассказала, что свадьба будет летом, при этом не уточнила, когда именно.

"Я не хотела свадьбу. Муж настаивает, что сделает пышную свадьбу. Я сказала: "Ок", - добавила она.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также у исполнительницы хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" спросили, что ей подарил RaiM на 14 февраля - День влюбленных.

"Муж днем улетел на концерт в Астану, обратно в Алматы прилетит ночью. Жду его. Мы ничего не дарили друг другу. Но я уже выбрала, что он мне подарит". Ерке Есмахан

Кроме того, подписчица сделала комплимент певице, написав, что она выглядит на 18 лет.

"Да брось, наверное, не до такой степени", - ответила Ерке Есмахан, сопроводив запись смеющимся смайликом.





Фото: Instagram/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim.