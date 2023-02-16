В Погранслужбе прокомментировали вопрос о спорных участках на границе

Фото: gov.kz

Зампредседателя КНБ – директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената 16 февраля рассказал, есть ли спорные участки на госгранице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Спорных участков на госгранице нет. У нас с КНР вопрос госграницы полностью закрыт. С Кыргызстаном – закрыт. У нас остался вопрос по Туркменистану – то есть ратификация только осталась, все вопросы решены. С Узбекистаном и Россией сейчас идет вопрос – там осталась только Восточно-Казахстанская область, где горные направления". Ерлан Алдажуманов Спикер заверил, что соответствующие работы властями ведутся. "Там (с Россией. – Прим. ред.) остался небольшой участок, где ВКО, где горы идут. Проблема в том, что когда идет демаркация, есть два этапа работы – теоретический, когда письменно идет подписание госграницы, и второй этап – практический, когда точки определяют, где будет проходить линия госграницы. С учетом климатических, погодных условий и рельефа местности постепенно работа идет. В прошлом году она была завершена в Шемонаихинском районе, потом по участку Семипалатинска закончена, и идет работа по ВКО. Где-то осталось 50%. Протяженность – порядка 300 км. Работы ведутся". Ерлан Алдажуманов Казахстан и Кыргызстан определились с участками деятельности пограничных представителей.

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