Казахстан и Кыргызстан определились с участками деятельности пограничных представителей

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты ратифицировали закон РК "О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя председателя КНБ РК, директора Погранслужбы Ерлана Алдажуманова, этот протокол предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской госгранице.

"Данным протоколом определены следующие участки госграницы деятельности пограничных представителей. Со стороны Казахстана: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалынского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области". Ерлан Алдажуманов

Он добавил, что протокол является неотъемлемой частью соглашению между Правительством Казахстана и Правительством Кыргызстана "О деятельности пограничных представителей".



Со своей стороны сенатор Евгений Больгерт поинтересовался протяженностью этих участков и сможет ли один пограничный представитель полноценно организовать работу на своем участке.

"Естественно, один пограничный представитель не может осуществлять свою деятельность в полном объеме самостоятельно. Для этого приказом директора погранслужбы определяется погранпредставительский аппарат, в который входят его заместители – это штатные заместители, которые исполняют и свои функции. Вместе с тем, если погранпредставитель будет отсутствовать, то его обязанности исполняют помощники пограничного представителя – это люди, которые выполняют практически ежедневную работу по направлению погранпредставительской деятельности на границе". Ерлан Алдажуманов

В частности, помощниками погранпредставителя могут быть секретари погранпредставительского аппарата. Вся документация и переписка с сопредельной стороной лежит на них, подготовка материалов и работа с этими материалами. Также в случае необходимости, в зависимости от участка госграницы, привлекаются переводчики из числа штатных офицеров. Еще есть офицеры, обеспечивающие связь, – это офицеры пункта пропусков, которые работают с корреспонденцией, то есть передача, прием, регистрация корреспонденции. А в случае необходимости, при возникновении каких-либо серьезных ситуаций на границе, для проведения расследований из числа офицеров погрануправлений, департаментов привлекаются специалисты для решения этих вопросов.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

9 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Тем самым Кыргызстану продлили срок для оснащения пунктов пропуска на границе необходимым оборудованием.

