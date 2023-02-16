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В Алматы 19 февраля будет перекрыта часть дорог

19 февраля будет перекрыта часть дорог в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 19 февраля пройдет забег "Winter Run 2023", в связи с этим с 04:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение в местах прохождения дистанции забега, сообщает Zakon.kz.

Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан будет перекрыто с 04:00 до 12:00. Въезд в тоннель по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00 часов.

Южная сторона пр. Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.

Таблица по перекрытию дорог на "Winter Run 2023"

19 февраля будет перекрыта часть дорог в Алматы

Фото: almaty-marathon.kz


19 февраля будет перекрыта часть дорог в Алматы

Фото: almaty-marathon.kz


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