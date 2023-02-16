Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мошенники используют имя известного казахстанского блогера

Мошенники используют имя известного казахстанского блогера Фото: Instagram/sekavines
В Казнете распространяют видео с участием вайнера Токтарбек Сергазы. На нем блогер призывает казахстанцев "заработать". Однако для этого нужно вступить в некую группу, сообщает Zakon.kz.

Об обмане сообщил сам Токтарбек Сергазы. Он обратился к казахстанцам и заявил, что доверять распространяемой рекламе не нужно.

"Верьте только официальной странице. Жалуйтесь на мошенников, если видите рекламу с моим участием", — сказано в его сообщениях.

Он отмечает, что мошенники монтируют старые видео.

"Друзья, не верьте. Не отправляйте никуда деньги! Нет секрета успешности, это все мошенники! У меня были возможности заработать хорошие деньги, но мне все эти дороги не нравятся. Будьте внимательны".

Мошенники используют имя известного казахстанского блогера

Фото: Stopfake.kz


Как отмечено в сообщении Stopfake.kz, вероятно, для создания мошеннического ролика использовали технологию дипфейк.

Она позволяет как "создать" реалистичный видеопортрет несуществующего человека, так и заменить в видеоролике одного человека на другого.

Также специалисты приводят примеры. Так, в рекламе парфюма от Dior вместо Шарлиз Терон появляется Роуэн Аткинсон, а главную роль в культовом "Терминаторе" "играет" не Арнольд Шварценеггер, а Сильвестр Сталлоне.

Читайте также

Дина Жоламан показала Токаеву свой удар: видео с президентом набирает обороты в соцсетях

Илон Маск "назначил" своего пса новым гендиректором Twitter

Легендарная песня "Есть только миг" зазвучала по-новому

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления