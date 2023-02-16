Мошенники используют имя известного казахстанского блогера

В Казнете распространяют видео с участием вайнера Токтарбек Сергазы. На нем блогер призывает казахстанцев "заработать". Однако для этого нужно вступить в некую группу, сообщает Zakon.kz.

Об обмане сообщил сам Токтарбек Сергазы. Он обратился к казахстанцам и заявил, что доверять распространяемой рекламе не нужно.

"Верьте только официальной странице. Жалуйтесь на мошенников, если видите рекламу с моим участием", — сказано в его сообщениях.

Он отмечает, что мошенники монтируют старые видео.

"Друзья, не верьте. Не отправляйте никуда деньги! Нет секрета успешности, это все мошенники! У меня были возможности заработать хорошие деньги, но мне все эти дороги не нравятся. Будьте внимательны".

Фото: Stopfake.kz





Как отмечено в сообщении Stopfake.kz, вероятно, для создания мошеннического ролика использовали технологию дипфейк.

Она позволяет как "создать" реалистичный видеопортрет несуществующего человека, так и заменить в видеоролике одного человека на другого.

Также специалисты приводят примеры. Так, в рекламе парфюма от Dior вместо Шарлиз Терон появляется Роуэн Аткинсон, а главную роль в культовом "Терминаторе" "играет" не Арнольд Шварценеггер, а Сильвестр Сталлоне.