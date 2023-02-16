Казахстанские страховщики рассказали о видах страхования от землетрясений

Какие страховки помогут защитить жилье от повреждений в результате землетрясения и на какую сумму можно рассчитывать при разрушении дома или квартиры, рассказали Zakon.kz представители страховых компаний.

На прошлой неделе весь мир потрясли новости о разрушительном землетрясении в Турции, число жертв которого превысило 35 тысяч человек, произошли массовые разрушения зданий. Мнения о том, что сильное землетрясение может произойти и в Алматы, периодически высказывают разные специалисты, однако когда это произойдет, предсказать невозможно. Один из очевидных способов снизить последствия от землетрясений – страховка имущества.



Можно ли застраховаться от землетрясения?

Как сообщили в опрошенных страховых компаниях, отдельного продукта по страхованию риска "землетрясение" у страховщиков нет. Однако он включен в число стандартных рисков по договорам добровольного страхования имущества.

В АО "СК "Jusan Garant" риск "землетрясение" покрывается в рамках риска "стихийные бедствия" по добровольному страхованию имущества юридических и физических лиц.

"Риск "стихийные бедствия" покрывается в пакете рисков или в виде комбинации рисков по ущербу, таких как пожар, взрыв, противоправные действий третьих лиц, нанесение ущерба неисправной водопроводной, канализационной, отопительной системами, проникновение воды из соседних помещений (квартир, части дома), чужих для страхователя помещений", – прокомментировали в компании.

На похожих условиях "землетрясение" включено и в состав продуктов по страхованию имущества у других компаний.

Добавим, что возможность сделать страхование от стихийных бедствий обязательным видом, рассматривалась еще десять лет назад после сильных землетрясений в Алматинской области. Однако вопрос так и остался на уровне обсуждений.

В портфеле АО "СК "Номад Иншуранс", к примеру, в 2015 году был продукт по страхованию имущества от землетрясения, но из-за низкого спроса компания его закрыла.

В страховых компаниях отмечают, что, возможно, к обсуждению вопроса по страхованию от стихийных бедствий следует вернуться.

"К сожалению, крупнейшее землетрясение в Турции и Сирии явно показывает важность самой сути страхования – страхование непредвиденных рисков", – подчеркнули в Jusan Garant.

По данным СК "Евразия", половина домов в турецких провинциях, наиболее сильно пострадавших от землетрясения, была застрахована через национальную программу обязательного страхования жилой недвижимости от землетрясений – Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP).

Программа была запущена в Турции с 2000 года после очередного землетрясения. По оценкам в рамках TCIP в пострадавших провинциях застраховано порядка 1,063 млн домохозяйств с общей страховой суммой 188,9 млрд турецких лир (около 18 млрд долларов). При этом, по предварительным расчетам СК "Евразия", сумма ущерба застрахованному жилому имуществу может составить 2,1 млрд долларов.

Таким образом, значительную часть ущерба последствий землетрясения будут покрывать страховые компании со всего мира, в том числе и СК "Евразия".

Однако данная оценка учитывает ущерб только по застрахованным жилым домам по обязательной программе страхования TCIP и не охватывает незастрахованную жилую и коммерческую недвижимость, ущерб инфраструктуре, малому и среднему бизнесу, промышленным производствам и предприятиям, а также убытки, связанные с перерывом в бизнесе, прямые и косвенные потери для ВВП Турции.

В настоящее время специалисты-оценщики с турецкой стороны в круглосуточном режиме на месте собирают информацию о разрушенных и поврежденных зданиях для последующей передачи страховым и перестраховочным компаниям. В свою очередь СК "Евразия" уже готова перечислить страховую выплату, как только получит документы.

Популярность страховок

Представители казахстанских страховых компаний также отмечают, что в нашей стране еще не очень развита культура страхования, поэтому добровольные имущественные продукты не пользуются большой популярностью.

"В основном приобретаются полисы на залоговое имущество, которое обязует страховать банк. Однако с учетом того, что около 60% недвижимости в стране находится в ипотеке, можно сказать, что наши граждане защищены от риска "землетрясение", – говорит председатель правления АО "СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов.

По данным компании, страхование имущества в целом, как среди физических, так и юридических лиц, наиболее востребовано в Алматы. Также продукт популярен в Астане и Караганде.

В АО "СК "Amanat" несколько иные данные. В прошлом году компания заключила 18 234 договора по страхованию имущества, из них 15 104 договора – с физлицами. Наибольшее количество договоров заключено в Астане и Алмате, а также в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Всего, по данным Нацбанка, в 2022 году сбор страховых премий по классу страхование имущества составил 4,5 млрд тенге. При этом отдельных выплат по риску "землетрясение" в прошлом году компании не делали.

"Однако есть более общие риски, такие как "Повреждение в результате стихийных бедствий" или "Повреждение имущества", которые покрывают в том числе и землетрясения", – добавили в Amanat.

В компании выплаты по этим рискам составили 544 192 тыс. тенге для физлиц, и 608 706 тыс. тенге пришлось на юрлиц. В Jusan Garant общие расходы по осуществлению страховых выплат в прошлом году составили около 11,2 млрд тенге.

Сколько стоит застраховать имущество?

В "Amanat" пояснили, что стоимость страхования зависит от года постройки здания, материалов, мер безопасности. Значение имеют статистика убытков прошлых лет, стоимость имущества и другие факторы.

"В зависимости от детализации объекта страхования страховая компания не ограничивается только этими параметрами. Примерная стоимость страхования имущества варьируется от 0,1% от стоимости имущества", – прокомментировал страховщик.

Средний тариф в "Номад Иншуранс" также составляет 0,1% от стоимости жилья. В Jusan Garant тариф по страхованию имущества варьируется в пределах 0,17-0,2% от страховой суммы.

Предварительную стоимость страховки можно рассчитать с помощью калькулятора на веб-сайтах компаний. Например, согласно расчетам по одному из страховых продуктов Jusan Garant, при стоимости квартиры 25 млн тенге и аналогичной сумме страхования сроком на 12 месяцев сумма страховки для клиента составит от 37 500 тенге. Окончательная цена будет зависеть от покрываемых рисков: пожара, взрыва, стихийных бедствий, кражи, нанесения ущерба неисправной канализационной системой и т.д.

На сайте "Amanat" стандартная страховка квартиры или дома может обойтись в 25 000 тенге в год. Однако такая страховка покрывает не всю стоимость жилья, как в предыдущем случае. При реализации риска страховая выплата составит до 4,5 млн тенге. К слову, это следует учитывать при оформлении страховки от "землетрясения".

Нюансы при страховании от землетрясений

Глава "Номад Иншуранс" пояснил, что основной нюанс при страховании имущества заключается в предлагаемом страховщиком покрытии.

"Есть лимитированные программы, которые покрывают имущество не на всю стоимость, а на определенный лимит, например, 5 миллионов тенге. Тогда даже при полной гибели имущества стоимостью, к примеру, 35 миллионов тенге, максимальная выплата составит 5 миллионов", – пояснил Даурен Иманжанов.

При этом, если страховой продукт приобретается на действительную стоимость жилья, то сумма покрытия может составить более 90%.

В Jusan Garant добавили, что в случае страхования имущества по рыночной стоимости практически вся стоимость имущества будет покрыта страховкой за минусом франшизы. При частичной гибели имущества – в размере нанесенного ущерба, где может применяться другая франшиза.

"Страховая выплата производится за вычетом установленной договором страхования безусловной франшизы (безусловная франшиза – участие клиента в ущербе на оговоренную сумму). Как правило, размер такой франшизы устанавливается в пределах 10% от страховой суммы", – отмечают в компании.

Специалисты "Amanat" в свою очередь обращают внимание на тот факт, что страховая выплата в случае гибели имущества не будет превышать сумму реального ущерба с учетом применения франшизы. Таким образом, под реальным ущербом подразумевается рыночная стоимость имущества, которая устанавливается на основании отчета об оценке.

В заключение отметим, что, несмотря на регулярные, мало ощутимые подземные толчки и многочисленные предостережения о возможном разрушительном землетрясении в Казахстане большинство казахстанцев не стремятся обезопасить свое жилье с помощью страховки. Для части населения стоимость страхования жилья может показаться чрезмерно высокой, кто-то посчитает такую трату бесполезной. Впрочем, проверить эффективность жилищного страхования можно только после реализации риска, и катастрофа Турции – печальный тому пример. Но пока страхование имущества не стало обязательным в Казахстане, ответственность за безопасность и сохранность жилища лежит исключительно на самих гражданах.

Ольга Кудряшова