Нет оснований для беспокойства: Серик Жумангарин призвал казахстанцев не покупать лук сетками

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената 16 февраля рассказал, какие меры предпринимает Правительство для того, чтобы снизить инфляцию в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что весь прошлый год кабмин консолидировал финансовые ресурсы в достаточно сложной ситуации.



"Порядка 100 млрд тенге мы собрали, 25 млрд тенге выделили на сахар, чтобы закрыть сахарную цену. В ближайшее время запустится сахарный завод четвертый, который долгое время стоял, он модернизирован... На оставшиеся средства мы закупили в стабилизационные фонды картофель, морковку, лук, капусту в достаточном объеме, чтобы обеспечить с февраля по май потребность казахстанцев. У нас продукции очень много. Начинается сейчас экспансия продуктов из стабилизационных фондов по ценам, которые мы установили для акиматов. Эти цены позволяют сбить инфляцию". Серик Жумангарин

Он заявил, что на стоимость товаров и продуктов питания влияют инфляционные ожидания населения.

"Сейчас единственный тренд, который действует в этом поле, – это инфляционные ожидания населения. Больше ничего. Ими пользуются трейдеры, перекупщики, постоянно взвинчивая цены. Поэтому мы встречным потоком вот эту массу продукции выбрасываем сейчас через 704 торговые точки с обязательным наличием кассовых аппаратов, контролируем цены, у нас Департаменты торговли три раза в день снимают цены, контролируют. Качество хорошее, лук по 130 тенге продают. Нет необходимости сетками покупать его. Можно как ранее покупать килограмм-два. Сейчас мы удешевляем рис, этим занимается аким Кызылординской области, по маслу подписали меморандум. По 19 социально значимым продуктам мы готовы к любым неожиданностям на сегодня, никаких нет оснований для беспокойства". Серик Жумангарин

В целом, по его словам, задача Министерства торговли и интеграции, в первую очередь, не допустить дефицита. Во-вторых, сделать цены стабильными. И третья, если получится, строить тренд на снижение.

"Нам надо дальше в феврале-марте дать тренд на снижение. Давайте объясним людям, что продукции достаточно и не надо паниковать... У нас продукции очень много". Серик Жумангарин

7 февраля премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. В пример он привел высокие цены на один из основных продуктов питания.