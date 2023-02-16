Нет оснований для беспокойства: Серик Жумангарин призвал казахстанцев не покупать лук сетками
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Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената 16 февраля рассказал, какие меры предпринимает Правительство для того, чтобы снизить инфляцию в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Серик Жумангарин заявил, что весь прошлый год кабмин консолидировал финансовые ресурсы в достаточно сложной ситуации.
"Порядка 100 млрд тенге мы собрали, 25 млрд тенге выделили на сахар, чтобы закрыть сахарную цену. В ближайшее время запустится сахарный завод четвертый, который долгое время стоял, он модернизирован... На оставшиеся средства мы закупили в стабилизационные фонды картофель, морковку, лук, капусту в достаточном объеме, чтобы обеспечить с февраля по май потребность казахстанцев. У нас продукции очень много. Начинается сейчас экспансия продуктов из стабилизационных фондов по ценам, которые мы установили для акиматов. Эти цены позволяют сбить инфляцию".Серик Жумангарин
Он заявил, что на стоимость товаров и продуктов питания влияют инфляционные ожидания населения.
"Сейчас единственный тренд, который действует в этом поле, – это инфляционные ожидания населения. Больше ничего. Ими пользуются трейдеры, перекупщики, постоянно взвинчивая цены. Поэтому мы встречным потоком вот эту массу продукции выбрасываем сейчас через 704 торговые точки с обязательным наличием кассовых аппаратов, контролируем цены, у нас Департаменты торговли три раза в день снимают цены, контролируют. Качество хорошее, лук по 130 тенге продают. Нет необходимости сетками покупать его. Можно как ранее покупать килограмм-два. Сейчас мы удешевляем рис, этим занимается аким Кызылординской области, по маслу подписали меморандум. По 19 социально значимым продуктам мы готовы к любым неожиданностям на сегодня, никаких нет оснований для беспокойства". Серик Жумангарин
В целом, по его словам, задача Министерства торговли и интеграции, в первую очередь, не допустить дефицита. Во-вторых, сделать цены стабильными. И третья, если получится, строить тренд на снижение.
"Нам надо дальше в феврале-марте дать тренд на снижение. Давайте объясним людям, что продукции достаточно и не надо паниковать... У нас продукции очень много". Серик Жумангарин
7 февраля премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. В пример он привел высокие цены на один из основных продуктов питания.
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