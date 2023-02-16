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Законодательство РК

Неустойчивый характер погоды ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Неустойчивый характер погоды ожидается в пятницу на большей части Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег, на юге, юго-востоке осадки (снег, дождь).

Как отметили синоптики, лишь на северо-востоке, востоке страны с уходящим отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

По РК ожидаются усиление ветра, туман, на западе, северо-западе, в центре низовая метель, на юге, юго-востоке, западе РК – гололед.

В Туркестанской области утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, днем в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег).

В Астане – переменная облачность, во второй половине дня снег, поземок. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 6-8 мороза.

В Алматы – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, дождь, утром и днем сильный. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.

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