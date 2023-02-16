Футболист Златан Ибрагимович сыграл с сыном за "Милан"

Знаменитый шведский игрок Златан Ибрагимович вышел на поле со своим сыном, чтобы сыграть за молодежную команду итальянского "Милана", сообщает Zakon.kz.

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Форвард сборной Швеции и "Милана" вернулся на футбольную площадку, спустя 10 месяцев, после того, как получил тяжелую травму колена. Две недели назад Златан возобновил тренировки со своими коллегами по команде. Один из тренировочных процессов 41-летний швед провел в юношеской команде "Милана" (U18), где числится его 16-летний сын – Максимилиан.

Спарринг-партнерами юношей стали футболисты основной дружины "Милана", которые не попали в состав матча с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Максимилиан Ибрагимович играет в майке "Милана" (U-18) c прошлого сезона, перебравшись в Италию из шведского "Хаммарбю".

