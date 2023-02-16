Казахстанские десантники выполнили сложные прыжки с парашютом

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск отработали десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации.

К десантированию привлекались свыше 200 офицеров и военнослужащих по контракту Алматинского, Конаевского и Жетысуского гарнизонов. Десантирование с самолета С-295 военно-транспортной авиации проведено впервые после длительного перерыва.



Офицеры воздушно-десантной службы управления командующего Десантно-штурмовыми войсками организовали с личным составом инструкторско-методические занятия по организации и выполнению парашютных прыжков с самолета. Инструктаж включал наземную отработку элементов прыжка и поэтапную укладку парашютных систем.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Командующий войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев напомнил десантникам, в чем заключается настоящее мужество.

"Любой человек испытывает страх, прыгая с парашютом. Но мы, десантники, отличаемся тем, что умеем его преодолевать и четко выполнять поставленную задачу. Это и есть настоящее мужество", – сказал он, обращаясь к личному составу.

Большинство офицеров и военнослужащих по контракту, прибывших в Десантно-штурмовые войска после 2017 года, прыжок с самолета С-295 совершили впервые.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"К совершению парашютных прыжков из самолета военно-транспортной авиации допускаются подготовленные военнослужащие, имеющие за плечами не менее пяти прыжков с вертолетов, поэтому солдаты срочной службы в десантировании участие не принимают", – прокомментировал заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Нурмахан Худайбергенов.

Прыжок с самолета военно-транспортной авиации отличается повышенной сложностью. Скорость полета составляет 180 км в час, высота выброски – 800 м. Парашютисты выходят в открытую рампу с интервалом в доли секунд. Все это требует от личного состава специальных навыков и умений.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Из вертолетов Ми-17 и Ми-8, как правило, производится десантирование личного состава численностью до взвода, а с применением самолета С-295 десантируемый лимит возрастает до роты, что позволяет ставить и выполнять масштабные боевые задачи.

