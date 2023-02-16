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Месси может не подписать новый контракт с "ПСЖ"

Футбол Новый контракт Фото: Instagram/leomessi
Летом этого года заканчивается договор нападающего Лионеля Месси с "ПСЖ", и к данному моменту пока не ясно, продолжит далее играть аргентинец за парижан или найдет новое место работы, сообщает Zakon.kz.

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Вариантов найти новый клуб у лучшего игрока ЧМ-2022 немало, включая США, Европу и ОАЭ. По информации L’Équipe, накануне прошла встреча между Хорхе Месси, отцом футболиста, и руководителями "ПСЖ". По ее итогам стороны не пришли к соглашению. Месяц назад парижане были уверены, что Лео подпишет новый контракт. Однако представители Месси не хотят принимать условия парижан. По мнению менеджеров парижского клуба, возникло ощущение, что аргентинец просто тянет время и изучает другие варианты продолжения карьеры. "Новый контракт с Лео становится все более проблематичным", считают парижане.

Футбол Новый контракт

Фото: Instagram/leomessi

Если все же Лионель Месси уедет из Парижа, то первый вариант – возвращение в "Барселону", где его с нетерпением ждут. Далее капитан аргентинской сборной сможет продолжить карьеру в США, куда его зовет знаменитый Дэвид Бэкхем в свой клуб "Интер Майами". И напоследок, арабские шейхи мечтают заполучить Месси в чемпионат ОАЭ. 

35-летний Лионель Месси в этом сезоне забил 15 голов и сделал 14 результативных передач за "ПСЖ". Он недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на футбольных полях Катара. 

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Барселона ФК ЧМ-2022 ПСЖ Месси Лионель
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