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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной

астролог Фото: pexels
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в финансах в марте 2023 года. Эти счастливчики смогут начать жизнь заново и в достатке, сообщает Zakon.kz.

Овны могут получить прибавку к заработной плате, которая не только покроет текущие потребности, но и позволит отложить деньги на светлое будущее.

Близнецы выберутся из денежной ямы, в которой были последние полгода. Они начнут развивать свое дело.

Весам решить финансовые сложности помогут меценаты или спонсоры. Денег хватит и для покрытия долгов, и для роскоши.

Повезет Стрельцам. Они смогут не переживать о том, что и сколько стоит. Звезды рекомендуют не жалеть денег на себя, ведь это инвестиция. Стрельцы могут потратить доход неправильно, поэтому нужно обходить стороной скидки и акции.  

Рыбы будут финансово обеспечены. Порадовать крупными покупками они смогут себя и своих окружающих, пишет Ftimes.ru.

Назван топ-3 знаков зодиака, которые способны пройти все испытания.

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