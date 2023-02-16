Ситуация в Украине: Дуда ждет "американский зонт безопасности", В каком случае Лукашенко готов воевать за РФ

Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что ожидает действий от президента США Джо Байдена, чтобы над Польшей развернулся "американский зонт безопасности", сообщает Zakon.kz.

Польские фермеры выступили против массовых поставок украинского зерна в республику. В знак протеста они перекрыли дороги у погранпереходов на польско-украинской границе в Дорохуске. Блокаду планируется сохранять двое суток.

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции приняли крайне воинственную резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов вооружений", включая истребители, вертолеты и ракетные системы, следует из итогов голосования.

Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы.

Кроме того, Лукашенко заявил: "Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".



Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом и гуманитарном плане, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о подписании Минских соглашений для отсрочки. По его словам, в Минских соглашениях "не было никакого обмана", а слова Олланда и Меркель об обратном являются частью тренда.

В новый пакет помощи Украине от Швеции войдут 51 БМП, САУ Archer, а также противотанковое оружие, сообщил премьер-министр страны.

Новая бюджетная поддержка Украины от США будет в размере 9,9 млрд долларов, заявили в Госдепартаменте.

Нидерланды передадут Украине 20 тыс. боеприпасов для немецких танков Leopard 2, высказался министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

На севере Молдовы пограничники этой страны нашли обломки ракеты, сообщили в МВД республики. Принадлежность боеприпаса неизвестна.

Послы ЕС в среду не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Разногласия возникли, в частности, из-за российского каучука, пишет Politico.

В России вспомнили о Минских соглашениях. Экс-помощник Путина Владислав Сурков сообщил, что при работе над документом изначально исходил из того, что договоренности не будут выполнены. Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "у России изначально не было пессимизма на переговорах по минским соглашениям, была цель выйти на урегулирование".

Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился в четверг со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве и заявил, что Израиль поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения о ракетном нападении, сообщила газета The Times of Israel.

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