В Казахстане нет лаборатории, создающей биологическое оружие – политолог

В Госдуме заявили, что в Казахстане действует лаборатория, где создают биологическое оружие. По мнению политолога Саната Кушкумбаева, это надуманная тема, и искусственная ее политизация сеет недоверие между двумя стратегическими партнерами – Казахстаном и Россией, сообщает Zakon.kz.

Госдума России обратилась к парламентам стран мира, что в связи с военно-биологической деятельностью США на территориях других государств, в том числе Казахстана, действуют подконтрольные Вашингтону биолаборатории, где якобы выпускают биологическое оружие.



Как отметил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санат Кушкумбаев, заявления российских политиков и депутатов о деятельности биолаборатории в Казахстане не новы, подобное уже не раз звучало от них.

"Депутаты Госдумы допускают непроверенные, необоснованные заявления. Последнее прозвучало от них 14 февраля. Они обратились к парламентам других стран, что якобы в сопредельных с Россией странах существуют биолаборатории и в числе первых был назван Казахстан. Аналогичное заявление было у них в апреле 2022 года". Замдиректора КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

Между тем Казахстан четко и ясно довел до сведения своих соседей и мирового сообщества, что биологические лаборатории заявленного Госдумой уровня в Казахстане нет. У нас занимаются разработкой диагностических, профилактических препараторов против различных патогенных микроорганизмов и проводятся противовирусные исследования, отметил эксперт.

"Референс-лаборатории полностью принадлежат Казахстану и финансируются нашим республиканским бюджетом, в них абсолютно нет каких-то внешних финансовых ресурсов, иностранные ученые там не работают и они не подчиняются каким-то другим странам. Поэтому заявление российских депутатов, что это американские или еще какие-то другие лаборатории, не имеют под собой почву, там не разрабатывается биологическое и бактериологическое оружие". Санат Кушкумбаев

В отношении деятельности своих лабораторий Казахстан полностью открыт и транспарантен, и это неоднократно проверялось и перепроверялось. Мы являемся членами соответствующих авторитетных международных ассоциаций и участниками различных конвенций, которые в любое время могут посетить наши лаборатории, проверить или отправить запросы, считает политолог.

"Искусственная политизация российскими депутатами этой надуманной темы контрпродуктивна, это наносит ущерб, прежде всего, интересам самой России, сеет недоверие между стратегическими партнерами и соседями. Это удел недалеких политиков, которые в пылу политических страстей и в погоне за хайпом позволяют себе такие недопустимые вещи". Санат Кушкумбаев

Вопросы такого характера регулируются уполномоченными органами – Министерством иностранных дел, соответствующими офисами президента. Наше правительство и официальные лица неоднократно заявляли, что ничего подобного на территории Казахстана нет, подчеркнул спикер.