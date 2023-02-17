У "Крепкого орешка" - Брюса Уиллиса обнаружили неизлечимую болезнь, которая прогрессирует
Фото: Instagram.com/demimoore/
Родные 67-летнего Брюса Уиллиса сообщили, что диагностированная у актера лобно-височная деменция прогрессирует. Как отмечают медики с таким диагнозом долго не живут, сообщает Zakon.kz
Как написала в Instagram бывшая супруга Уиллиса Деми Мур, проблемы с общением это лишь один из симптомов болезни.
У актера сначала началось расстройство речи, которое мешает говорить, писать и воспринимать речь.
Но несмотря на мрачные прогнозы родные не теряют надежды.
Отметим, в марте прошлого года Уиллис закончил актёрскую карьеру из-за проблем со здоровьем.
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