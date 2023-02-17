У "Крепкого орешка" - Брюса Уиллиса обнаружили неизлечимую болезнь, которая прогрессирует

Родные 67-летнего Брюса Уиллиса сообщили, что диагностированная у актера лобно-височная деменция прогрессирует. Как отмечают медики с таким диагнозом долго не живут, сообщает Zakon.kz

Как написала в Instagram бывшая супруга Уиллиса Деми Мур, проблемы с общением это лишь один из симптомов болезни.

У актера сначала началось расстройство речи, которое мешает говорить, писать и воспринимать речь.

Но несмотря на мрачные прогнозы родные не теряют надежды.

Отметим, в марте прошлого года Уиллис закончил актёрскую карьеру из-за проблем со здоровьем.