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В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом

В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом Фото: pexels
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 114 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 1543.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – четыре пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.

Как сообщали днем ранее, в Казахстане было зарегистрировано 105 новых случаев КВИ и один летальный исход.

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