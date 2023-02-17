В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 114 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 1543.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – четыре пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,

на аппарате ИВЛ – два пациента.

Как сообщали днем ранее, в Казахстане было зарегистрировано 105 новых случаев КВИ и один летальный исход.