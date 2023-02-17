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Досаев про доставщиков еды: Мы даже оштрафовать их не можем

Досаев про доставщиков еды: Мы даже оштрафовать их не можем Фото: pixabay
17 февраля аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района высказался о ситуации с мопедистами и самокатчиками в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц пожаловалась акиму на то, что молодые парни 16-18 лет во время доставки еды нарушают правила дорожного движения, создают аварийные ситуации.

Отвечая на вопрос, Ерболат Досаев заверил, что Министерство внутренних дел Казахстана уже внесло законопроект по ужесточению правил дорожного движения на рассмотрение.

"На сегодня мопеды и самокаты не признаются транспортными средствами, идут как велосипеды, хотя велосипеды и то лучше регулируются. Поэтому, если закон примут, тогда у нашей дорожной полиции появятся инструменты требовать права, правила езды и так далее. Сейчас мы даже оштрафовать их не можем. То есть мы поймали их, пожурили и отпускаем. Они же все рассекают, с полосы на полосу перепрыгивают, выезжают даже на красный свет, потому что скорость доставки, они галочки получают. Поэтому отрегулируем доставщиков".Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, законопроект должны рассмотреть уже весной, сразу после выборов депутатов в Мажилис.

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