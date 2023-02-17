Цены на нефть колеблются из-за настроений инвесторов

Цены на нефть марки Brent снизились 16 февраля до 85,08 доллара за баррель из-за опасений инвесторов по поводу предстоящей товарной интервенции Штатов, планирующих распечатать свой нефтяной резерв, сообщает Zakon.kz.

Стоимость бочки нефти марки Brent достигла в четверг, 16 февраля, отметки в 85,08 доллара, показав в течение дня скачки с 86 до 84,95 доллара. Причиной нефтяного ралли стал ряд факторов. Рост стоимости нефтяных котировок до 86 долларов за бочку случился в начале дня из-за ослабления доллара США, связанного с замедлением темпов инфляции в Штатах. Так, потребительские цены в стране увеличились в январе на 6,4%, что ниже уровня декабрьских 6,5%. В свою очередь это повлияло на падение доллара по отношению к корзине валют. Сейчас индекс американской валюты составляет 103,61, при этом еще 15 февраля он был 103,83.





Фото: скриншот





Между тем дешевый доллар обеспечивает спрос на энергоресурсы, делая их более доступными при покупке в другой валюте, что позволяет странам, приобретающим нефть, увеличивать объемы ее импорта.

"Инфляция в США оказывает вполне ощутимое влияние на нефтяные котировки. Растущая инфляция в крупнейшей экономике мира будет указывать на то, что ФРС США будет продолжать повышение ставок. Повышение же ставки ФРС ведет к росту индекса доллара США, а это влечет за собой снижение цен на сырьевые товары, выраженные в американской валюте", – считает генеральный директор ТОО "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

В то же время замедление инфляции влияет на ослабление американской валюты.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило о намерении Соединенных Штатов дополнительно реализовать из своего нефтяного резерва 26 млн баррелей. Эта информация и стала причиной пессимизма инвесторов, обрушив 16 февраля котировки до 85,08 доллара за баррель, хотя еще 13 февраля цена "черного золота" составляла 86,61 доллара за бочку.





Фото: скриншот





"Такой крупнейший нефтедобытчик, как США, в очередной раз распечатывает свой нефтяной резерв и проводит, по сути, товарную интервенцию, которая сейчас давит на рынок энергоресурсов, что и привело к падению цен", – говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Некоторые аналитики предполагают, что заявление Штатов о дополнительных объемах нефтедобычи стало ответом на объявленное Россией сокращение добычи в марте на 500 тыс. б/с. В то же время Мурат Кастаев считает, что это особо не повлияет на нынешнюю ситуацию.

"Средняя суточная добыча нефти во всем мире – около 100 млн баррелей в сутки, поэтому сокращаемый Россией объем – это всего лишь 0,5% мировой добычи. При необходимости картель ОПЕК сможет легко возместить этот объем. Нефтяные котировки сейчас будут расти благодаря снижению опасений рецессии в США и быстро восстанавливающейся после пандемии экономики Китая. Эти две крупнейшие экономики составляют свыше 40% от мировой и поэтому все внимание рынков сосредоточено на них", – отмечает эксперт.

Надавали на стоимость энергоресурсов и данные о резервах нефти в Штатах, опубликованные в 15 февраля Минэнерго США. Там говорится, что на прошлой неделе запасы подскочили на 16,28 млн баррелей, причем эксперты ожидали увеличения всего на 2 млн баррелей. По словам старшего аналитика Kpler Мэтта Смита, корректировка стала следствием предыдущей недооценки импорта и добычи и переоценки экспорта и производительности НПЗ.

Говоря о прогнозе роста цен на нефть и возможном влиянии этого на экономику Казахстана, Мурат Кастаев отмечает, что на первое полугодие цена нефти марки Brent составит 80-90 долларов, а на второе – 90-100 долларов.

"Текущие цены на нефть для Казахстана являются достаточно комфортными, экономика чувствует себя стабильно, мы видим это по растущему тенге. Нефть – наше все, и если она добывается и без проблем продается, то с остальными трудностями страна справится. В экономике РК сейчас главная проблема – высокая инфляция, которая напрямую снижает уровень жизни населения", – подчеркивает Мурат Кастаев.

Арман Бейсембаев считает, что сегодня нет предпосылок как для сильного снижения, так и большого роста цен.

"Нынешние цены на нефть устраивают как покупателей в лице западных стран, так и продавцов, за счет которой они пополняют свой бюджет, в том числе и Казахстан, потому что у нас от этого профицит валютной выручки. Другими словами, мы зарабатываем больше, чем тратим, пополняя наш Нацфонд. И это хорошо", – сказал аналитик.

Между тем в недавнем докладе ОПЕК говорится, что добыча нефти в 2023 году больше всего увеличится в Штатах, Норвегии и Казахстане, а падение объемов будет наблюдаться в России и Мексике.