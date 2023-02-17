Казахстан в рейтинге по плохим дорогам уступает другим странам СНГ

Сенатор Серик Шайдаров на Парламентских слушаниях 17 февраля заявил, что Казахстан в рейтинге стран с лучшими и худшими дорогами уступил Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шайдаров отметил, что экономическое развитие регионов, как и страны в целом, напрямую зависит от состояния дорожной сети, в первую очередь, республиканского значения.

"Сегодня только чуть более половины (52%, 12,8 из 22,5 тысяч км) республиканских автодорог находится в хорошем состоянии. Более того, большие вопросы вызывают сроки реализации многих значимых проектов. К примеру, таких как Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Балхаш, Калбатау - Майкапшагай, Мерке - Бурылбайтал, Кызылорда - Жезказган, Караганда - Жезказган и Жезказган - Аркалык. Сенатор Серик Шайдаров

По его словам, не лучше ситуация и с местными дорогами.



"По официальным данным только 15% - 14 из 70 тысяч км местных дорог, находятся в ненормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населения, вызывает определенные сомнения. Несмотря на единые для всех регионов подходы к ремонту дорог, отмечается существенный разрыв в их состоянии в разрезе областей. К примеру, если в Мангистауской области в нормативном состоянии находятся 95% дорог, то в Западно-Казахстанской этот показатель в 2,5 раза ниже - только 39%. В целом, ситуация по развитию дорог привела к тому, что в рейтинге стран с лучшими и худшими дорогами по версии Индекса глобальной конкурентоспособности Казахстан занимает только 93 место, уступая даже Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении". Сенатор Серик Шайдаров

Для решения проблемы сенатор предлагает провести диагностику и паспортизацию всех участков местных дорог. Это, по его словам, важно для определения текущего состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос создания Единого оператора с усилением дорожно-эксплуатационных управлений, выполнение работ которых будут контролировать и принимать местные исполнительные органы. Этот механизм, уверен депутат, нужен для совершенствования работы по содержанию и эксплуатации местных дорог, нами предлагается.

16 февраля сообщалось о том, что В Северо-Казахстанской области сотни миллионов бюджетных денег ушли на строительство дороги, которую так и не построили.